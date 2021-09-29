В конце недели в Чите откроется ледовый дворец

Катания будут с соблюдением социальной дистанции



Ледовый Дворец по улице Генерала Белика, 29 в Чите приглашает на катания каждую субботу и воскресенье со 2 октября, сообщили в пресс-службе регионального правительства.



В целях нераспространения коронавирусной и иных вирусных инфекций, проведение катаний планируются с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, в том числе соблюдение социальной дистанции и измерение температуры тела участников, наличие средств индивидуальной защиты.



В ледовом дворце будет работать кафе. Также можно воспользоваться услугами по заточке и проката коньков.



