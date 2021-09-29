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В конце недели в Чите откроется ледовый дворец

В конце недели в Чите откроется ледовый дворец
Общество,  Фото:pixabay.com.
Катания будут с соблюдением социальной дистанции

Ледовый Дворец по улице Генерала Белика, 29 в Чите приглашает на катания каждую субботу и воскресенье со 2 октября, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В целях нераспространения коронавирусной и иных вирусных инфекций, проведение катаний планируются с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, в том числе соблюдение социальной дистанции и измерение температуры тела участников, наличие средств индивидуальной защиты.

В ледовом дворце будет работать кафе. Также можно воспользоваться услугами по заточке и проката коньков.

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