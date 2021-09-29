Катания будут с соблюдением социальной дистанции
Ледовый Дворец по улице Генерала Белика, 29 в Чите приглашает на катания каждую субботу и воскресенье со 2 октября, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В целях нераспространения коронавирусной и иных вирусных инфекций, проведение катаний планируются с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, в том числе соблюдение социальной дистанции и измерение температуры тела участников, наличие средств индивидуальной защиты.
В ледовом дворце будет работать кафе. Также можно воспользоваться услугами по заточке и проката коньков.
В конце недели в Чите откроется ледовый дворец
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