В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, в Прибайкальском районе Бурятии управляющая организация района работнику, уволенному по сокращению штатов, не выплатила выходное пособие на сумму 21 тысяча рублей.
Генеральному директору общества внесено представление, в отношении него возбуждено административное дело за невыплату в срок выплат.
После прокурорского вмешательства пособие заявителю выплачено, руководитель организации привлечён к административной ответственности в виде предупреждения, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Бурятии организация не рассчиталась с уволенным работником
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