В Бурятии организация не рассчиталась с уволенным работником

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в Прибайкальском районе Бурятии управляющая организация района работнику, уволенному по сокращению штатов, не выплатила выходное пособие на сумму 21 тысяча рублей.



Генеральному директору общества внесено представление, в отношении него возбуждено административное дело за невыплату в срок выплат.



После прокурорского вмешательства пособие заявителю выплачено, руководитель организации привлечён к административной ответственности в виде предупреждения, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

