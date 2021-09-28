Текст богослужения перевели в 2013 году преподаватели БГУ
2 октября в храме Петра и Павла в селе Петропавловка Джидинского района Бурятии впервые состоится богослужение на двух языках - на бурятском и церковно-славянском.
- Богослужение возглавит священник Давид Лупсанов, помощник руководителя миссионерского отдела Улан-Удэнской и Бурятской епархии. Отец Давид является носителем бурятского языка. Текст богослужения был переведён в 2013 году преподавателями БГУ, кандидатами филологических наук Ларисой Халхаровой и Валентиной Патаевой, - сообщает газета «Джидинка».
«Джидинка» назвала будущее событие исторически, поскольку в Петропавловке молитва на бурятском языке в храме зазвучит впервые.
Настоятель храма св. апостолов Петра и Павла иерей Анатолий Дакич пригласил всех желающих на службу. Начало богослужения 2 октября в 08.00.
Как сообщал «Байкал-Daily», в сентябре 2020 года митрополит Иосиф анонсировал, что они будут работать по переводу религиозных текстов на бурятский язык, чтобы в дальнейшем совершать службы.
Богослужение в православном храме состоится на бурятском языке
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