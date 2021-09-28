Пособия можно будет получать лишь на «Мир» или наличными
Ежемесячные выплаты семьям с низким доходом в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребёнка с 1 октября можно будет получить только на карту «Мир». Те, кто не хотят или не могут пользоваться банковской картой, смогут получать выплату наличными или на обычный счёт, к которому не привязана карта, сообщает РИА Новости.
1 июля завершился перевод российских пенсионеров на карты «Мир». Теперь получить пенсию можно только на нее либо наличными. Нововведение не касается пенсионных и социальных выплат россиянам, постоянно проживающим за рубежом. Кроме того, их по-прежнему можно получить на счет по вкладу (на сберкнижку), номинальный счёт или почтой.
С 1 октября детские пособия нельзя будет получить на MasterCard и Visa
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