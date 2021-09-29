В Бурятии продолжает холодать

Местами температура опускалась до -10



По данным Бурятского гидрометцентра, 29 сентября местами по республике небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура ночью -1,-6, местами -5,-10, по побережью Байкала до +2, днём +4,+9, местами 0,+5.



В Улан-Удэ ночью без осадков, утром и днём небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура ночью -1,-3, днём +4,+6.

