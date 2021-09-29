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В Бурятии продолжает холодать

В Бурятии продолжает холодать
Общество,  Фото:pexels.com
Местами температура опускалась до -10

По данным Бурятского гидрометцентра, 29 сентября местами по республике небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура ночью -1,-6, местами -5,-10, по побережью Байкала до +2, днём +4,+9, местами 0,+5.

В Улан-Удэ ночью без осадков, утром и днём небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура ночью -1,-3, днём +4,+6.
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