Победительницей «Mrs Planet Eurasia» стала Валерия Губина
Жительницы Читы заняли призовые места на всероссийском конкурсе красоты и материнства «Mrs Planet Eurasia – 2021». Мероприятие проходило в Крыму.
- Победительницей стала Валерия Губина. 1 место в категории MS «Mrs Planet Eurasia – 2021» заняла Светлана Андрусова. 2-й вице-миссис «Евразия Континет-2021» стала Наталья Шахурова. Все они участницы регионального конкурса красоты «Миссис Чита», директором и организатором которого является Арина Дресвянникова, - сообщает пресс-служба администрации Читы.
Читинки выиграли титулы на конкурсе красоты в Крыму
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