Чита присоединится к Всероссийскому дню ходьбы

Участники мероприятия пройдут олимпийскую милю



Всероссийский день ходьбы стартует в Чите 2 октября на стадионе СибВО. К участию допускаются все желающие граждане, независимо от пола, возраста, уровня физической подготовки.



- В рамках мероприятия пройдёт фитнес-разминка. Участники пройдут расстояние равное олимпийской миле – 1600 метров. На финише участники получат сувенир и сертификат от минспорта Забайкальского края. Приглашаем всех желающих присоединится к акции, – рассказал министр физической культуры и спорта Забайкальского края Виталий Ломаев.



Торжественное открытие мероприятия состоится в 13:00.



- Всероссийский день ходьбы – это крупнейшее спортивное событие, которое проводит олимпийский комитет России в рамках программы содействия развитию массового спорта «Олимпийская страна», – сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.



Возрастное ограничение 0+

