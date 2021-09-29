Участники мероприятия пройдут олимпийскую милю
Всероссийский день ходьбы стартует в Чите 2 октября на стадионе СибВО. К участию допускаются все желающие граждане, независимо от пола, возраста, уровня физической подготовки.
- В рамках мероприятия пройдёт фитнес-разминка. Участники пройдут расстояние равное олимпийской миле – 1600 метров. На финише участники получат сувенир и сертификат от минспорта Забайкальского края. Приглашаем всех желающих присоединится к акции, – рассказал министр физической культуры и спорта Забайкальского края Виталий Ломаев.
Торжественное открытие мероприятия состоится в 13:00.
- Всероссийский день ходьбы – это крупнейшее спортивное событие, которое проводит олимпийский комитет России в рамках программы содействия развитию массового спорта «Олимпийская страна», – сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.
Возрастное ограничение 0+
Чита присоединится к Всероссийскому дню ходьбы
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