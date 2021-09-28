Осенняя посадка деревьев в Улан-Удэ в самом разгаре
Сегодня сотрудники МБУ «Городское лесничество» высаживают 170 клёнов и 100 акаций жёлтых по улице Смолина – от перекрёстка на площадь Советов до остановки «Виадук». Зеленые насаждения дополнять существующую живую изгородь. Весна или осень – это лучшее время для качественного роста растений, пояснили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ.
Клен и акация в ландшафтном дизайне используется давно.
– Клён не только обладает яркой внешностью, также неприхотлив и не требует сложного ухода. Акация жёлтая морозостойка, малотребовательна к почвенным условиям, засухоустойчива. Она подходит для города. Саженцы акаций используют в групповых посадках, для создания живой изгороди, – рассказал начальник участка озеленения Советского района Улан-Удэ Андрей Башинчеев.
Новые деревья сегодня появились и возле ДК «Заречный». Здесь высадили более 100 яблонь.
Все саженцы районированные и адаптированы к климату Улан-Удэ. При правильном уходе и бережном отношении горожан – новые деревья долго будут радовать горожан.
Всего на улицах Улан-Удэ должны высадить семь тысяч саженцев деревьев и кустарников. С учётом весенних посадок до конца года должно появиться 26 тысяч саженцев.
В центре Улан-Удэ высаживают 170 клёнов и 100 акаций
Общество, Фото:
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