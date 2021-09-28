Врачи из Улан-Удэ вступили в регистр доноров костного мозга

В России не хватает доноров костного мозга



Всемирный день донора костного мозга (World Marrow Donor Day) отмечают ежегодно в третью субботу сентября. В 2021 году этот день выпал на 18 сентября.



Совет молодых специалистов детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) Улан-Удэ присоединился к акции. 14 молодых врачей сдали кровь для вступления в национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова.



- Пересадка костного мозга или стволовых клеток для многих больных онкологическими, гематологическими или иными тяжёлыми заболеваниями часто остаётся последним шансом для того, чтобы выздороветь. Фактор же совместимости очень невысок. Считается, что для нуждающегося в пересадке реципиента выпадает один шанс из десяти тысяч, когда генотип совместимости может совпасть и быть найден, - сообщили в ДРКБ.



В России не хватает доноров костного мозга. Совокупно во всех базах потенциальных доноров костного мозга в России зарегистрировано около 150 тысяч человек. А в Германии более 13 миллионов потенциальных доноров. Если в Российских базах донор не найден, что бывает достаточно часто, то его ищут в международном банке. Цена поиска - от 1,6 до 2 млн рублей.







