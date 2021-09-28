На Байкальском тракте появился диван из мусора

На его изготовление ушло 150 килограммов стекла и керамики



На Байкальском тракте в Иркутской области появился мозаичный диван из мусора. Его сделали активисты фонда «Близко к сердцу», фотографии необычного дивана опубликовали на странице сообщества «СпасиБайкал» в Facebook.



Активисты фонда несколько месяцев собирали бутылки по берегам рек и Байкала, переплавляли их и использовали в мозаике. Также в ход пошла битая посуда, которую отдали иркутяне. Всего на его создание ушло около 150 килограммов стекла и керамики.



Диван можно найти на 26-м километре Байкальского тракта у ручья.

