В Улан-Удэ завершился ремонт аварийного канализационного коллектора

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Он перекачивает стоки со всего Октябрьского района



27 сентября МУП «Водоканал» завершил ремонтные работы на одном из крупных участков канализационного коллектора в микрорайоне Батарейка, перекачивающего стоки со всего Октябрьского района Улан-Удэ, в котором проживает свыше 200 тысяч человек. На ликвидацию последствий этой аварии было израсходовано почти два млн рублей, сообщает МУП «Водоканал».



Напомним, в середине июля из-за сильных проливных дождей и последующего массового попадания ливневых вод в канализационные сети города произошёл технологический сбой на линии напорного канализационного коллектора по улице Асеева с частичным выходом сточных вод на поверхность. К аварийным работам бригады «Водоканала» приступили незамедлительно.



Ситуация по ремонту коллектора осложнилась обильным выходом грунтовых вод при проведении земляных работ, которые не давали сотрудникам предприятия осуществить в полном объёме чистку повреждённого участка трубопровода, а также сварочные и другие виды ремонтных работ.



На сегодня все ремонтные работы по восстановлению повреждённого участка коллектора завершены.



Был организован вывоз более 90 тонн загрязнённого грунта и габаритного мусора на специальные полигоны с ранее подтопленных участков. Оперативно была проведена первичная дезинфекция пострадавшей территории, расчистка улиц от нанесённого песка, ила и мусора. Также силами предприятия в срочном порядке была произведена расчистка 27 дворовых территорий, а на трёх пострадавших участках было снято более 15 см поверхностного слоя грунта. Для того, чтобы обезопасить жителей микрорайона Батарейка, руководством предприятия была дополнительно организована дезинфекция пострадавших домовладений общей площадью около 24 тысяч квадратных метров.



Кроме того, сотрудники центра гигиены и эпидемиологии в РБ отобрали почву с пострадавших участков для проведения бактериологических и паразитологических исследований, по результатам которых были выявлены незначительные превышения по микробиологическим показателям.



- Грубая дезинфекция нужна для того, чтобы обезвредить почву и те организмы, которые попали в неё вместе со сточной водой. Это процедура проводится для улучшения микробиологических показателей почвы. После дезинфекции земля может быть пригодна для растениеводства, – рассказал Алдар Бадмаев, заведующий отделением дезинфекции центра гигиены и эпидемиологии РБ.



Испытательная лаборатория «Водоканала» также производит регулярный отбор проб питьевой воды на водоколонках, расположенных в пострадавшем микрорайоне, в соответствии с принятыми санитарными нормами, так как основной задачей предприятия является обеспечение населения Улан-Удэ качественной питьевой водой.



- Ситуация, сложившаяся вокруг пострадавших домовладений микрорайона, находится под контролем комитета городского хозяйства, руководства МУП «Водоканал» и надзорных органов, - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

