 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 сентября

27 сентября

Популярное

В Монголии отменят карантин для прибывших из-за границы

В Монголии отменят карантин для прибывших из-за границы
Общество,  Фото:pixabay.com
Граждан переведут на домашнее наблюдение

В Монголии государственная чрезвычайная комиссия (ГЧК) приняла решение с 15 октября не отправлять на обязательный карантин людей, прибывающих из-за рубежа и не получивших прививку от коронавируса. Вместо этого их переведут на домашнее наблюдение после взятия анализа на COVID-19 по прибытии. В настоящее время в стране действуют правила семидневного карантина и семидневной самоизоляции непривитых вакциной граждан.

Министру здравоохранения и министру образования и науки было поручено решить вопросы по изоляции инфицированных и лечения студентов с лёгким течением заболевания из-за растущего распространения инфекции в общежитиях.

ГЧК также решила ограничить время открытия предприятий по производству и оказанию услуг общественного питания до 22:00 часов вечера с 1 октября по 1 ноября. К таким мерам были вынуждены прибегнуть в связи с предупреждением учёных о риске загруженности больниц и увеличения летальных исходов в пиковый период распространения коронавирусного штамма «дельта».

Кроме того, была отменена процедура смены транспортных средств, пересекающих границу через погранпереход Алтанбулаг на границе с Бурятией. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».
Монголия коронавирус карантин профилактика

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Чемпионом турнира «Наадым» в Туве стал сумоист
Чемпионом турнира «Наадым» в Туве стал сумоист
Общество, 28.09.2021
Победителю вручили приз – 100 голов мелкого рогатого скота
В Иркутске сыграли в «Народные игры от Бабра»
В Иркутске сыграли в «Народные игры от Бабра»
Общество, 28.09.2021
Победу одержала команда «Железная маска» из Ленинского района
В Улан-Удэ отпраздновали Воздвижение Креста Господня
В Улан-Удэ отпраздновали Воздвижение Креста Господня
Общество, 28.09.2021
В Свято-Одигитриевском соборе прошли праздничные богослужения
В Бурятии подвели итоги футбольных турниров
В Бурятии подвели итоги футбольных турниров
Общество, 28.09.2021
Среди ветеранов победу праздновала команда КПРФ
В Агинском округе назвали победителей борцовского турнира
В Агинском округе назвали победителей борцовского турнира
Общество, 28.09.2021
Соревнования по национальной борьбе проводились в честь юбилея Агинского дацана
В Бурятии труженице тыла исполнилось 90 лет
В Бурятии труженице тыла исполнилось 90 лет
Общество, 28.09.2021
В Кяхтинский район юбиляр переехала с семьёй в 1959 году
Иркутские археологи помогут в создании музея в Бурятии
Иркутские археологи помогут в создании музея в Бурятии
Общество, 28.09.2021
В экспозицию передадут находки каменного, бронзового веков и средневековья
Забайкалец стал номинантом фестиваля поэзии в Улан-Удэ
Забайкалец стал номинантом фестиваля поэзии в Улан-Удэ
Общество, 28.09.2021
Актёр краевого театра занял первое место в номинации «Бардовская песня»
Пловцы Бурятии завоевали 4 медали чемпионата и первенства ДФО
Пловцы Бурятии завоевали 4 медали чемпионата и первенства ДФО
Общество, 28.09.2021
Ксения Зубакина выиграла три «золота» на дистанциях 50, 100 и 200 метров вольным стилем
Писательницы Забайкалья вошли в лонг-лист премии Арсеньева
Писательницы Забайкалья вошли в лонг-лист премии Арсеньева
Общество, 28.09.2021
Работы авторов отмечены в номинации «Детская проза»
Арбалетчики Бурятии привезли 14 медалей с первенства и чемпионата России
Арбалетчики Бурятии привезли 14 медалей с первенства и чемпионата России
Общество, 28.09.2021
Соревнования проходили в Астраханской области
Клещи всё ещё кусают жителей Бурятии
Клещи всё ещё кусают жителей Бурятии
Общество, 28.09.2021
В этом году активность клещей ниже, чем год назад
В Бурятии дом культуры открыли в бывшем универмаге
В Бурятии дом культуры открыли в бывшем универмаге
Общество, 28.09.2021
Приспособленный клуб назвали «пять в одном»
В Улан-Удэ осуждённых научили делать трендовый маникюр
В Улан-Удэ осуждённых научили делать трендовый маникюр
Общество, 28.09.2021
В женской колонии прошёл обучающий мастер-класс

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^