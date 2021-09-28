Граждан переведут на домашнее наблюдение
В Монголии государственная чрезвычайная комиссия (ГЧК) приняла решение с 15 октября не отправлять на обязательный карантин людей, прибывающих из-за рубежа и не получивших прививку от коронавируса. Вместо этого их переведут на домашнее наблюдение после взятия анализа на COVID-19 по прибытии. В настоящее время в стране действуют правила семидневного карантина и семидневной самоизоляции непривитых вакциной граждан.
Министру здравоохранения и министру образования и науки было поручено решить вопросы по изоляции инфицированных и лечения студентов с лёгким течением заболевания из-за растущего распространения инфекции в общежитиях.
ГЧК также решила ограничить время открытия предприятий по производству и оказанию услуг общественного питания до 22:00 часов вечера с 1 октября по 1 ноября. К таким мерам были вынуждены прибегнуть в связи с предупреждением учёных о риске загруженности больниц и увеличения летальных исходов в пиковый период распространения коронавирусного штамма «дельта».
Кроме того, была отменена процедура смены транспортных средств, пересекающих границу через погранпереход Алтанбулаг на границе с Бурятией. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».
В Монголии отменят карантин для прибывших из-за границы
Общество, Фото:
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