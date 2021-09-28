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В Улан-Удэ откроются две выставки

В Улан-Удэ откроются две выставки
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Жителям Бурятии покажут экспонаты музеев «Золотого кольца России»

В столице Бурятии откроется выставка «Вдохновлённые Байкалом» (0+). На выставке в художественном музее имени Ц. Сампилова будут представлены пейзажные произведения известных художников республики.

В экспозицию войдут работы Казанского А. В., Дугарова Д-Н. Д, Олейникова М. З., Метёлкиной М. Я., Нохоевой Л. И., Окладникова А. А., Ринчинова С. Р., Мэрдыгеева Р. С. и других. В представленных картинах художники, каждый в своей стилистике, смогли изобразить Байкал в его разных состояниях и во всём его многообразии. Взору зрителя предстанут пейзажи Байкала, плывущие по водной глади судна, промысловые будни байкальских рыбаков и многое другое.

Выставка будет работать с 30 сентября до 17 октября.

Также с 8 октября в художественном музее начнёт работать выставка «Путь навстречу» (0+). Она познакомит жителей и гостей Улан-Удэ с экспонатами из музейных собраний городов «Золотого кольца России»: Владимира, Ростова Великого, Костромы, Иванова, Сергиева Посада и Переславля-Залесского. Это православные иконы, провинциальный портрет, пейзаж, русское реалистическое искусство конца XIX – начала XX веков, новые течения начала ХХ века, которые создают цельный и гармоничный образ России в контексте национальной идентичности, включающей историю, ландшафт и характеры людей. Всего будет представлено 42 произведения. Об этом сообщает пресс-служба национального музея Бурятии.
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