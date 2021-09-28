Среди ветеранов победу праздновала команда КПРФ
В Бурятии подвели итоги футбольных соревнований. В чемпионате республики среди ветеранов старше 55 лет победителем стала команда КПРФ. Второе место завоевали ветераны БГУ. Бронзовые медали достались игрокам «Динамо», сообщает федерация футбола РБ.
Кроме этого, сельские районы Бурятии выявили сильнейшую команду среди юношей 2008-2009 годов рождения. В этом сезоне обошлось без сюрпризов, СШОР города Гусиноозёрск выиграла первое место. Команда Хоринского района стала второй. Третье место заняла Селенгинская ДЮСШ. Об этом сообщает пресс-служба детской футбольной лиги РБ.
В Бурятии подвели итоги футбольных турниров
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