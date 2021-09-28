Соревнования по национальной борьбе проводились в честь юбилея Агинского дацана
Стали известны результаты спортивных состязаний по национальной бурятской борьбе «Бүхэ барилдаан», которые проводились в честь 210-летия Агинского дацана в Забайкальском крае. Соревнования проходили 25 сентября в Агинском Бурятском округе.
Как сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России, победителями и призёрами турнира стали:
Весовая категория 63 кг
Первое место – Аюшиев Бэлигто (Гэгэтуйский дацан)
Второе место – Дамдинов Бальжинима (Гунэйский дацан)
Третье место – Батоев Саян (Агинский дацан)
Весовая категория 75 кг
Первое место – Цыденжапов Намжил (Зугалайский дацан)
Второе место – Ульзутуев Сангади (Цээжэ-Бургалтайский дацан)
Третье место – Гомбоев Баясхалан (Улан-Удэнский дацан «Хамбын Хурээ»)
Весовая категория свыше 75 кг
Первое место – Балданов Аюр (Агинский дацан)
Второе место – Содбоев Сокто (Цугольский дацан)
Третье место – Цыренжапов Батор (Цугольский дацан)
Абсолютное первенство
Первое место – Ульзутуев Сангади (Цээжэ-Бургалтайский дацан)
Второе место – Цыренжапов Батор (Цугольский дацан)
Батоев Саян получил приз за лучшее исполнения танца «Гаруудин Дабшаг».
В Агинском округе назвали победителей борцовского турнира
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Соревнования по национальной борьбе проводились в честь юбилея Агинского дацана
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