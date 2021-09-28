В Агинском округе назвали победителей борцовского турнира

Соревнования по национальной борьбе проводились в честь юбилея Агинского дацана



Стали известны результаты спортивных состязаний по национальной бурятской борьбе «Бүхэ барилдаан», которые проводились в честь 210-летия Агинского дацана в Забайкальском крае. Соревнования проходили 25 сентября в Агинском Бурятском округе.



Как сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России, победителями и призёрами турнира стали:



Весовая категория 63 кг

Первое место – Аюшиев Бэлигто (Гэгэтуйский дацан)

Второе место – Дамдинов Бальжинима (Гунэйский дацан)

Третье место – Батоев Саян (Агинский дацан)



Весовая категория 75 кг

Первое место – Цыденжапов Намжил (Зугалайский дацан)

Второе место – Ульзутуев Сангади (Цээжэ-Бургалтайский дацан)

Третье место – Гомбоев Баясхалан (Улан-Удэнский дацан «Хамбын Хурээ»)



Весовая категория свыше 75 кг

Первое место – Балданов Аюр (Агинский дацан)

Второе место – Содбоев Сокто (Цугольский дацан)

Третье место – Цыренжапов Батор (Цугольский дацан)



Абсолютное первенство

Первое место – Ульзутуев Сангади (Цээжэ-Бургалтайский дацан)

Второе место – Цыренжапов Батор (Цугольский дацан)



Батоев Саян получил приз за лучшее исполнения танца «Гаруудин Дабшаг».



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