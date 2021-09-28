В Бурятии земли сельхозназначения превратились в свалки

В отношении собственников наделов возбуждены административные дела.







На землях сельскохозяйственного назначения в Иволгинском и Кабанском районах Бурятии обнаружены несанкционированные свалки отходов. Наиболее крупная свалка (2,3 га) выявлена в в Кабанском районе вблизи села Оймур. Участок принадлежит администрации сельского поселения «Оймурское».- Захламление и перекрытие почвы сельскохозяйственного назначения отходами производства и потребления приводит к уплотнению почвы, ухудшая её физические свойства, а также влечёт за собой загрязнение и порчу почв, что оказывает негативное воздействие на объекты окружающей природной среды, создаёт угрозу причинения вреда жизни человеку, - отметили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.