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В Бурятии земли сельхозназначения превратились в свалки

В Бурятии земли сельхозназначения превратились в свалки
Общество,  Фото:управление Россельхознадзора
Возбуждены административные дела

На землях сельскохозяйственного назначения в Иволгинском и Кабанском районах Бурятии обнаружены несанкционированные свалки отходов. Наиболее крупная свалка (2,3 га) выявлена в в Кабанском районе вблизи села Оймур. Участок принадлежит администрации сельского поселения «Оймурское».

- Захламление и перекрытие почвы сельскохозяйственного назначения отходами производства и потребления приводит к уплотнению почвы, ухудшая её физические свойства, а также влечёт за собой загрязнение и порчу почв, что оказывает негативное воздействие на объекты окружающей природной среды, создаёт угрозу причинения вреда жизни человеку, - отметили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

В отношении собственников наделов возбуждены административные дела.

свалка Россельхознадзор

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