Иркутские археологи помогут в создании музея в Бурятии

В экспозицию передадут находки каменного, бронзового веков и средневековья



Археологи Иркутского государственного университета (ИГУ) помогут в создании краеведческого музея в Тункинском районе Бурятии. Встреча по проработке этого вопроса состоялась 23 сентября в административном центре района — селе Кырен.



- Представители администрации Тункинского района Республики Бурятии обратились к нам с просьбой принять участие в организации местного краеведческого музея. Мы с радостью приняли это предложение. Тункинская долина является красивейшим местом, богатым на природные и археологические памятники, здесь, несомненно, очень высокий туристический потенциал и такой музей там обязательно должен быть. Кроме того, музейный комплекс может выполнять научно-образовательную и просветительную функции, что также очень важно для развития культуры района, - заявил Иван Бердников, заместитель директора по науке НИЦ «Байкальский регион» ИГУ.



На встрече делегации археологов ИГУ с главой администрации Тункинского района Чингисом Маншеевым, руководителем управления культуры Светланой Тулаевой, и.о. директора Тункинского национального парка Баиром Байминовым был обсуждён ряд вопросов, в том числе по разработке концепции музея и наполнению его экспозиции. На встрече стороны договорились о взаимодействии, наметили первые шаги в сотрудничестве. В частности, археологи ИГУ предложили свою помощь в наполнении экспозиции музея по каменному веку и другим археологическим периодам, таким как бронзовый век и средневековье.



Также участники встречи затронули тему известного палеолитического объекта «Туяна», расположенного в Тункинской долине, и обсудили перспективы использования его в экспозиции. Напомним, в 2016 году НИЦ «Байкальский регион» ИГУ проводил спасательные работы на месте прокладываемого участка федеральной трассы, обозначенного как объект археологического наследия (ОАН) «Туяна». Тогда было установлено, что этот объект является уникальным для Прибайкалья местонахождением каменного века.



По словам Ивана Бердникова, древнейший комплекс Туяны датируется возрастом около 50000 лет, однако наиболее информативным является комплекс возрастом 30000/32000 лет, содержащий разнообразные каменные орудия. Но самыми ценными находками периода верхнего палеолита на Туяне являются человеческие останки, которые были определены антропологами. Их совсем немного, но уже имеются некоторые результаты их изучения.



Как сообщает управление информационной политики ИГУ, для одного из образцов получены радиоуглеродные даты, соответствующие по возрасту соответствует основному комплексу — около 32000 лет. Образец, отданный палеогенетикам, оказался человеческим, и для него даже была предварительно определена гаплогруппа митохондриальной ДНК. Тем не менее, интрига сохраняется — окончательных результатов до сих пор нет, и, как отмечает Иван Бердников, с уверенностью можно говорить лишь о том, что это останки Homo sapiens sapiens, а не какого-нибудь денисовца или неандертальца.



- Таким образом, можно констатировать следующее. Палеолитические комплексы Туяны, конечно же, не самые древние в Восточной Сибири. Но обнаруженные здесь человеческие останки являются уникальными для Байкальской Сибири и, несомненно, самыми древними в регионе. Датируются они возрастом около 32000 лет и связаны с очень своеобразным археологическим комплексом, материалы которого имеют аналоги в Европе и на Ближнем Востоке. В ближайшей перспективе планируется новый этап радиоуглеродного датирования и палеогенетических исследований антропологических материалов, что позволит более чётко определить связи охотников-собирателей Туяны с другими регионами Евразии, - заявил учёный.

