Соревнования проходили в Астраханской области
С 23 по 27 сентября в Астраханской области проходили первенство и чемпионат России по стрельбе из арбалета. Спортсменам из Бурятии удалось достойно отстоять честь республики, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Валентина Протасова завоевала четыре медали чемпионата страны: три золотых – на дистанции 30 м и одну бронзовую – на дистанции 10 м. Анастасия Деревягина стала бронзовым призёром чемпионата России по стрельбе из арбалета на дистанции 10 м.
Также по итогам первенства России у спортсменок Бурятии «золото» на дистанции 10 м; «золото», «серебро» и «бронза» на дистанции 30 м стоя; «серебро» и «бронза» на дистанции 30 метров с колена; «золото», «серебро» и «бронза» на дистанции 30 м с финалом.
- Была проделана большая работа по подготовке к этим соревнованиям. Мы были готовы к любой ситуации и несмотря на сильный ветер и дождь во время стрельбы на 30 метров, нам удалось показать достойные результаты. А ещё радует то, что стрельба из арбалета приобретает все большую популярность, – делится Анастасия Деревягина.
Арбалетчики Бурятии привезли 14 медалей с первенства и чемпионата России
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