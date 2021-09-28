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В Улан-Удэ отпраздновали Воздвижение Креста Господня

В Улан-Удэ отпраздновали Воздвижение Креста Господня
Общество,  Фото:пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии
В Свято-Одигитриевском соборе прошли праздничные богослужения

27 сентября православные верующие Бурятии отметили праздник Воздвижения Креста Господня. В этот день митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф совершил праздничные богослужения.

В канун праздника митрополит возглавил служение Всенощного бдения с литией в Свято-Одигитриевском соборе города Улан-Удэ. Ему сослужил секретарь Улан-Удэнской и Бурятской епархии иеромонах Тихон (Тихомиров) и соборное духовенство.

- Для совершения чина Воздвижения в алтаре на святом Престоле был приготовлен Крест Господень. После великого славословия Владыка совершил вынос Креста и положенный по уставу в соборных храмах чин воздвижения Креста Господня, а затем помазал молящихся освящённым елеем, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.

В самый день праздника митрополит Иосиф совершил Божественную литургию в Свято-Одигитриевском соборе. По окончании литургии было совершено славление праздника, к прихожанам обратились со словами праздничного поздравления и духовного назидания.
православие епархия Улан-Удэ Бурятия Праздники

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