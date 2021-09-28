В Свято-Одигитриевском соборе прошли праздничные богослужения
27 сентября православные верующие Бурятии отметили праздник Воздвижения Креста Господня. В этот день митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф совершил праздничные богослужения.
В канун праздника митрополит возглавил служение Всенощного бдения с литией в Свято-Одигитриевском соборе города Улан-Удэ. Ему сослужил секретарь Улан-Удэнской и Бурятской епархии иеромонах Тихон (Тихомиров) и соборное духовенство.
- Для совершения чина Воздвижения в алтаре на святом Престоле был приготовлен Крест Господень. После великого славословия Владыка совершил вынос Креста и положенный по уставу в соборных храмах чин воздвижения Креста Господня, а затем помазал молящихся освящённым елеем, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.
В самый день праздника митрополит Иосиф совершил Божественную литургию в Свято-Одигитриевском соборе. По окончании литургии было совершено славление праздника, к прихожанам обратились со словами праздничного поздравления и духовного назидания.
В Улан-Удэ отпраздновали Воздвижение Креста Господня
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Соревнования по национальной борьбе проводились в честь юбилея Агинского дацана
В Кяхтинский район юбиляр переехала с семьёй в 1959 году
Год назад ситуация была ещё хуже
В экспозицию передадут находки каменного, бронзового веков и средневековья
Актёр краевого театра занял первое место в номинации «Бардовская песня»
Ксения Зубакина выиграла три «золота» на дистанциях 50, 100 и 200 метров вольным стилем
Работы авторов отмечены в номинации «Детская проза»
Соревнования проходили в Астраханской области
В этом году активность клещей ниже, чем год назад
Приспособленный клуб назвали «пять в одном»
В женской колонии прошёл обучающий мастер-класс
Горожан просят не пугаться сирен
Текст богослужения перевели в 2013 году преподаватели БГУ
Преждевременное прерывание беременности в буддизме сопоставимо с убийством человека, пояснил верующим лама
Поднятые сети будут переданы региональному оператору по обращению с отходами