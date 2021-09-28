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Педагог из Улан-Удэ участвует в конкурсе «Учитель года России»

Педагог из Улан-Удэ участвует в конкурсе «Учитель года России»
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Итоги первых туров подведут завтра, 29 сентября

Заключительный этап конкурса «Учитель года России – 2021» проходит в Ростове-на-Дону с 25 сентября по 3 октября. Бурятию на конкурсе профессионального мастерства представляет обладатель гран-при конкурса «Учитель года Бурятии – 2021», учитель английского языка лингвистической гимназии №3 Раджана Дымбрылова.

85 педагогов покажут свой профессионализм в ходе прохождения конкурсных испытаний «Методическая мастерская» и «Урок». 29 сентября будут объявлены 15 лауреатов, которым предстоит показать своё мастерство на «Классном часе» и представить свои педагогические наработки на «Мастер-классе».

3 октября станет известна пятёрка призёров конкурса, которые примут участие в итоговом конкурсном испытании «Пресс-конференция «Вопрос учителю года». Оно пройдёт в Москве 4 октября на площадке пресс-центра МИА «Россия сегодня». В режиме пресс-конференции призёры ответят на вопросы интервьюеров: представителей прессы, педагогической и родительской общественности, школьников и студентов педагогических вузов.

С 4 по 10 октября пройдёт всероссийская учительская неделя, которая будет включать в себя мероприятия, посвящённые профессии учителя и направленные на её популяризацию. Педагоги примут участие в известных теле- и радиопроектах. Кульминацией учительской недели станет первый всероссийский форум классных руководителей, который состоится 9–10 октября в Москве.

Победитель конкурса «Учитель года России – 2021» будет награждён на торжественной церемонии в Кремлёвском дворце 10 октября. Он получит главный приз конкурса и станет советником министра просвещения Российской Федерации на общественных началах. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

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