В Бурятии прошло школьное первенство по ПДД

Общество, Фото: пресс-служба РЦ ПВТС РБ

В мероприятии приняло участие 18 школ республики



На прошлой неделе в Бурятии состоялось первенство на знание основ безопасного поведения на дороге среди учащихся образовательных учреждений республики. В мероприятии, проходящем в рамках всероссийской Недели безопасности, приняли участие мальчики и девочки 9-12 лет из 18 школ Бурятии. Проверить свои знания приехали ребята из Иволгинского, Тарбагатайского, Заиграевского, Кабанского, Окинского, Закаменского районов и Улан-Удэ. Впервые, в очном формате, участие в конкурсе приняли воспитанники ГБОУ С(К)ОШИ V вида.



Участникам необходимо было пройти 3 конкурсных испытания: знание правил дорожного движения (ПДД), основ оказания первой помощи (ПП) и продемонстрировать навыки фигурного вождения велосипеда на автогородке. Этапы на знание ПДД и основ ПП проходили в форме тестирования, где ребята должны были показать свои знания по правилам движения велосипедистов и дорожных знаков, определить правильные и неправильные типы поведения участников движения на различных участках дороги, знать алгоритм оказания первой помощи при переломах, ожогах и кровотечениях. Этап «Автогородок» включал четыре конкурсных испытания — проезд автогородка по правилам дорожного движения и элементов фигурного вождения велосипеда – «Слалом», «Восьмёрка» и «Зауженная прямая дорожка».



Личное первенство выявило победителей на каждом конкурсном испытании. Первые места заняли мальчики и девочки из Новоильинского агротехнического лицея, Нижнесаянтуйской СОШ и республиканского бурятского национального лицея-интерната№1. Вторые места у представителей Бурунголькой СОШ, Гильбиринской СОШ, РБНЛИ №1 и школы-интерната №22 РЖД. Третьи места достались учащимся Новоильинского агротехнического лицея, республиканской Мариинской школы-интерната, Цакирской СОШ и СОШ Поселья. Победители конкурса будут награждены дипломами и памятными сувенирами, сообщает пресс-служба ресурсного центра патриотического воспитания, туризма и спорта РБ.

