Пловцы Бурятии завоевали 4 медали чемпионата и первенства ДФО

Общество, Фото: пресс-служба республиканской спортшколы плавания

Ксения Зубакина выиграла три «золота» на дистанциях 50, 100 и 200 метров вольным стилем



На прошлой неделе в Южно-Сахалинске завершились чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по плаванию среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок, юношей и девушек. В борьбу за медали вступили более 200 спортсменов из 9 регионов страны.



Республику на соревнованиях представляли четыре спортсмена республиканской спортивной школы плавания. Ксении Зубакиной удалось завоевать три золотые медали на дистанциях 50, 100, 200 метров вольным стилем. В очередной раз самый юный в республике мастер спорта России по плаванию подтвердила своё звание на дистанции 200 метров вольным стилем.



Также Валерия В. стала бронзовым призёром на дистанции 200 метров на спине и выполнила спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта» на дистанции 100 метров на спине. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.

