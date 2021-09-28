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В селе в Бурятии не было дорожных знаков перед школой

В селе в Бурятии не было дорожных знаков перед школой
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
После прокурорского вмешательства нарушения устранены

Прокуратура Окинского района Бурятии совместно с отделением ГИБДД МО МВД России «Тункинский» проверила соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения в селе Орлик.

В ходе проверки обследована дорожная сеть вблизи образовательных учреждений. Выявлено, что по улице Советской, в месте расположения Орликской средней общеобразовательной школы, отсутствуют дорожные знаки «Ограничение скорости», «Дети», «Пешеходный переход».

В преддверии учебного года главе Окинского района внесено представление, которое удовлетворено, необходимые дорожные знаки возле школы установлены, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. 
прокуратура

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