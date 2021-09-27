Мужчина переводил деньги на «безопасные ячейки»
56-летний читинец обратился в полицию и сообщил, что стал жертвой преступления. Полицейские установили, что накануне мужчине позвонил неизвестный и, представившись работником банка, поинтересовался совершает ли он операции по оформлению онлайн-кредита. При этом потерпевший утверждал, что звонивший назвал его паспортные данные.
Читинец сообщил, что не занимается оформлением кредита, тогда аферист убедил его, что это действуют мошенники и для того, чтобы исчерпать кредитный лимит нужно самому как можно быстрее оформить максимально возможную сумму, обналичить деньги и перевести на «безопасные ячейки».
Читинец оформил кредит на сумму 2,5 млн рублей и выполнил десятки переводов на номера телефонов, продиктованные мошеником, отдав при этом и свои сбережения в сумме 265 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Читинец поверил мошеннику и в взял крупный кредит
Общество, Фото:
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