Читинец поверил мошеннику и в взял крупный кредит

Мужчина переводил деньги на «безопасные ячейки»



56-летний читинец обратился в полицию и сообщил, что стал жертвой преступления. Полицейские установили, что накануне мужчине позвонил неизвестный и, представившись работником банка, поинтересовался совершает ли он операции по оформлению онлайн-кредита. При этом потерпевший утверждал, что звонивший назвал его паспортные данные.



Читинец сообщил, что не занимается оформлением кредита, тогда аферист убедил его, что это действуют мошенники и для того, чтобы исчерпать кредитный лимит нужно самому как можно быстрее оформить максимально возможную сумму, обналичить деньги и перевести на «безопасные ячейки».



Читинец оформил кредит на сумму 2,5 млн рублей и выполнил десятки переводов на номера телефонов, продиктованные мошеником, отдав при этом и свои сбережения в сумме 265 тысяч рублей.



По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

