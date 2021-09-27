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В улан-удэнской колонии осуждённые смастерили подарочные коробки

В улан-удэнской колонии осуждённые смастерили подарочные коробки
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
В ход пошли подручные средства

В женской исправительной колонии №7 в Улан-Удэ для осуждённых прошёл мастер-класс по изготовлению подарочных коробок из подручных материалов.

Осуждённые мастерили подарочные коробки из цветной бумаги и картона, украшали их бисером, ватой, декоративной тесьмой и вырезками из журналов.

Каждая из участниц сделала свою подарочную коробочку и подробно рассказала о последовательности её изготовления. У каждого изделия своё праздничное название и предназначение, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.
колония осужденные

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