В Бурятии местами мокрый снег

В отдельных районах ожидается холодный ветер



По данным Бурятского гидрометцентра, 28 сентября по республике местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах порывы до 12-16 м/с. Температура ночью +3,-2, местами -5,-10, днём +6,+11, при осадках +1,+6.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью 0,-2, днём +6,+8.

