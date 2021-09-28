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В Бурятии местами мокрый снег

В Бурятии местами мокрый снег
Общество,  Фото:pexels.com
В отдельных районах ожидается холодный ветер

По данным Бурятского гидрометцентра, 28 сентября по республике местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах порывы до 12-16 м/с. Температура ночью +3,-2, местами -5,-10, днём +6,+11, при осадках +1,+6.

В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью 0,-2, днём +6,+8.
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