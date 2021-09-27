Иволгинскому району выделят дополнительные 1,5 млн рублей на выплаты пострадавшим
В Бурятии проведут повторное обследование территорий и частных подворий, которые оказались эти летом подтопленными паводковыми водами. Работа будет проведена с целью уточнения пострадавших подворий. Соответствующее решение принято в понедельник, 27 сентября, комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности республики.
- Мы должны отработать дома до конца недели. Чтобы ни одного не обследованного дома не осталось. Обход территорий в Улан-Удэ запланирован сегодня. Главы поселений в районах, прошу под ваш контроль обойти ещё раз подтопленные территории, - подчеркнул в ходе заседания комиссии заместитель председателя правительства Бурятии Пётр Мордовской.
Также принято решение о выделении дополнительных денежных средств Иволгинскому району в размере 1,5 млн рублей. Средства будут направлены на единовременные выплаты по 10 тысяч рублей 105 жителям района, пострадавшим от паводков. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства РБ.
Напомним, 24 сентября комиссия согласовала выделение денежных средств администрации Улан-Удэ. Они будут направлены на выплату единовременной материальной помощи.
В Бурятии ещё раз обследуют подтопленные территории
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