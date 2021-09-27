В Чите открылась выставка портретов забайкальцев

Общество, Фото: пресс-служба МВЦ Забайкальского края

Она разместилась под открытым небом



27 сентября в Чите прошло открытие выставки «Забайкалье в лицах». Передвижная экспозиция разместилась под открытым небом на площадке перед краевым музейно-выставочным центром. Мероприятие организовано в рамках всероссийского дня туризма.



Выставка представляет собой галерею портретов забайкальцев: тружеников; деятелей культуры и искусства; людей, защищавших Родину врагов. Каждый образ современника несёт отпечаток своего времени. Большинство произведений созданы в стиле соцреализма.



- Авторы смогли передать не только внешнее сходство человека, но и раскрыть его внутренний мир. Экспозиция показывает богатство Забайкальского края людьми с открытой душой, добрым и смелым сердцем, отзывчивыми, трудолюбивыми, талантливыми, отважными. Своими достижениями они внесли или стремятся внести свой вклад в развитие региона. Портрет каждой личности доказывает, что у любого забайкальца есть возможность найти себе дело и реализовать себя в полной мере, – рассказали в МВЦ.



Выставку под открытым небом можно посетить в любое время суток. Вечером стенды с копиями картин из коллекций музейно-выставочного центра, Забайкальского краевого краеведческого музея имени Н.К. Кузнецова и частных коллекций художников подсвечиваются. Об этом сообщает пресс-служба МВЦ.



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