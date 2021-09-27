Она разместилась под открытым небом
27 сентября в Чите прошло открытие выставки «Забайкалье в лицах». Передвижная экспозиция разместилась под открытым небом на площадке перед краевым музейно-выставочным центром. Мероприятие организовано в рамках всероссийского дня туризма.
Выставка представляет собой галерею портретов забайкальцев: тружеников; деятелей культуры и искусства; людей, защищавших Родину врагов. Каждый образ современника несёт отпечаток своего времени. Большинство произведений созданы в стиле соцреализма.
- Авторы смогли передать не только внешнее сходство человека, но и раскрыть его внутренний мир. Экспозиция показывает богатство Забайкальского края людьми с открытой душой, добрым и смелым сердцем, отзывчивыми, трудолюбивыми, талантливыми, отважными. Своими достижениями они внесли или стремятся внести свой вклад в развитие региона. Портрет каждой личности доказывает, что у любого забайкальца есть возможность найти себе дело и реализовать себя в полной мере, – рассказали в МВЦ.
Выставку под открытым небом можно посетить в любое время суток. Вечером стенды с копиями картин из коллекций музейно-выставочного центра, Забайкальского краевого краеведческого музея имени Н.К. Кузнецова и частных коллекций художников подсвечиваются. Об этом сообщает пресс-служба МВЦ.
Возрастное ограничение 0+
В Чите открылась выставка портретов забайкальцев
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В соревнованиях примут участие спортсмены до 11, 13, 15 и 17 лет
Она разместилась под открытым небом
В ближайший месяц солнечное излучение может перебить телесигнал
Она нарисована знаменитым русским художником
В Чите прошли традиционные соревнования диаспор и общин
Посетителям лесничества советуют передвигаться группами
Победителей выявили в национальных и традиционных видах спорта в ходе учения «Селенга – 2021»
В честь юбилея прошли соревнования по борьбе и стрельбе из лука
Спортсмен завоевал бронзовую награду в весовой категории до 73 кг
Также номинации выиграли представители Иркутска и Читы
Жителям округа были вручены награды и присвоены звания
В командном зачёте сборная области заняла третье место
Спортсмены завоевали два первых места в программе «дуйлянь»
Соревнования проходили в США
Иволгинскому району выделят дополнительные 1,5 млн рублей на выплаты пострадавшим