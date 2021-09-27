В Иркутской области медведь «отметился» на туристической тропе

Посетителям лесничества советуют передвигаться группами



В Иркутской области медведь оставил свои следы на перевале Чёрный в Листвянском лесничестве, вблизи тропы, ведущей к турбазе «Приют старателей». Своё беспокойство по этому поводу администраторам ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» выразил один из посетителей Прибайкальского национального парка, который заметил следы и решил предупредить всех, кто намеревается побывать в данной местности в ближайшие дни.



Государственные инспекторы Листвянского лесничества намерены выяснить, по какой причине медведь «отметился» на туристической тропе и существует ли угроза для людей на данном участке.



По предварительной информации, обозначенная территория входит в границы мест обитания уже известной инспекторам медведицы, которая не проявляла агрессии к людям. Однако посетителям тропы через перевал Чёрный всё же советуют: до выяснения всех обстоятельств, передвигаться только в составе групп и аудиально обозначать своё присутствие, а также не оставлять пищевых отходов и мусора. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

