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Жителям Бурятии предлагают пожаловаться на общественный транспорт

Жителям Бурятии предлагают пожаловаться на общественный транспорт
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Заработала специальная горячая линия

В рабочем аппарате уполномоченного по правам человека в Бурятии с 27 сентября по 1 октября работает горячая линия по вопросам, связанным с работой общественного транспорта.

Обратиться можно по телефону: 8 (3013) 21-46-45.

Звонки принимаются ежедневно с 10:00 по 11:00 по местному времени.

Также принимаются обращения на электронную почту priem_upch@govrb.ru.


общественный транспорт

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