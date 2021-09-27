Жителям Бурятии предлагают пожаловаться на общественный транспорт

Заработала специальная горячая линия



В рабочем аппарате уполномоченного по правам человека в Бурятии с 27 сентября по 1 октября работает горячая линия по вопросам, связанным с работой общественного транспорта.



Обратиться можно по телефону: 8 (3013) 21-46-45.



Звонки принимаются ежедневно с 10:00 по 11:00 по местному времени.



Также принимаются обращения на электронную почту priem_upch@govrb.ru.





