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В Забайкалье 112 больных коронавирусом находятся в тяжёлом состоянии

В Забайкалье 112 больных коронавирусом находятся в тяжёлом состоянии
Общество,  Фото:pixabay.com
Общее число случаев заражений составляет более 68,5 тысяч

За последние сутки в Забайкальском крае выявлено 185 новых подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За весь период вирус обнаружен у 68 553 забайкальцев.

За прошедшие сутки 36 человек вылечились от коронавируса, общее количество выздоровевших забайкальцев составило 59 473.

В моногоспиталях 112 человек находятся в тяжёлом состоянии, 40 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

За весь период COVID-19 унёс жизни 1 403 человек, за последние сутки в Забайкалье подтверждено шесть летальных случаев от коронавируса, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии за последние сутки коронавирус выявили у 87 человек. С начала пандемии в республике зарегистрировано 58 685 случаев заражений COVID-19.
коронавирус

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