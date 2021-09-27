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В Агинском округе отпраздновали 210-летие дацана

В Агинском округе отпраздновали 210-летие дацана
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа
В честь юбилея прошли соревнования по борьбе и стрельбе из лука

25 сентября в Агинском Бурятском округе 210 лет отпраздновал Агинский дацан. В торжествах по случаю празднования юбилея приняли участие представители властей, настоятели главных монастырей Калмыкии, Алтая, Красноярского края, Иркутской области, Бурятии, Читы и дацанов Агинского округа.

Ширээтэ Агинского дацана Бадма лама поздравил всех присутствующих с памятной датой, рассказал об основных событиях, повлиявших на развитие дацана, обучение и просвещение священнослужителей, многие из которых прославили Агинский дацан.

В преддверии праздника жители Агинского округа активно подключились к подготовительным работам: ремонту, покраске, уборке внутреннего двора и прилегающих территорий дацана. Во время торжества больше сорока активистов были отмечены благодарственными письмами и подарками от Агинского дацана.

В завершение торжественной части гости осмотрели музейные экспонаты, развёрнутые в здании Буддийской академии к юбилею. Здесь выставлены фотографии настоятелей Агинского дацана. Посетители увидели к примеру, подарок, преподнесённый в 1956 году Хамбо-ламе Гомбоеву по случаю 2500-летия паринирваны Будды от Джавахарлала Неру. Есть образцы ритуальных вещей, используемых в буддийских ритуалах в Японии, Непале и других странах.

В честь 210-летия на стадионе посёлка Агинское прошли спортивные игры по борьбе «Бухэ барилдаан» и стрельбе из лука.

- Ровно 210 лет в назад в 1801 году на берегу реки Ага было выбрано место для первого дугана агинских бурят, в 1816 году дацан был освящён. С тех пор в течение двух столетий Агинский дацан является надёжным прибежищем для страждущих и храмом духовности для всех верующих. В честь этой большой праздничной даты ламы Агинского дацана провели специальный молебен на благо всех живых существ и дальнейшее процветание святого учения, - сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.

Агинский Бурятский округ дацан религия буддизм юбилей спорт

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