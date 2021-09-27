Иркутские дзюдоисты стали призёрами чемпионата России

Общество, Фото: пресс-служба минспорта Иркутской области

В командном зачёте сборная области заняла третье место



Спортсмены Иркутской области выиграли четыре медали на чемпионате России по дзюдо, который с 23 по 26 сентября проходил в Майкопе. Турнир собрал более 500 участников из различных субъектов РФ.



Среди мужчин в весовой категории до 60 кг победу одержал Рамазан Абдулаев. Серебряным призёром в весе до 66 кг стал Хетаг Басаев. Бронзовую награду взял Евгений Прокопчук, выступающий в весе до 73 кг. Среди женщин в весовой категории до 57 кг серебряную медаль завоевала Елена Юркина.



По итогам чемпионата страны в командном зачёте сборная Иркутской области заняла третье место. Первое место – у команды Чеченской Республики, второй результат показали дзюдоисты Краснодарского края.



Рамазан Абдулаев, Хетаг Басаев и Елена Юркина тренируются в спортивном клубе «Мори» под руководством Эргаша и Фотеха Махмадбековых. Евгений Прокопчук тренируется в спортивной школе ЦСКА города Иркутска у Сергея Гончарова и Сергея Иванова. Ранее он занимался в отделении дзюдо ДЮСШ СОЦ «Иркут-Зенит», сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

