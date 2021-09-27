Военные России и Монголии провели совместные соревнования

Победителей выявили в национальных и традиционных видах спорта в ходе учения «Селенга – 2021»



В рамках российско-монгольского учения «Селенга-2021», стартовавшего в Монголии на полигоне «Дойтын Ам», проведены состязания по национальным и традиционным видам спорта. Военнослужащие двух стран выявили сильнейших в монгольской национальной борьбе, футболе, волейболе, стрельбе из пистолета Макарова и военизированной эстафете. Кроме того, все желающие попробовали свои силы в стрельбе из лука и метании на точность специальных предметов, сделанных из костей.



Для сплочения и укрепления дружественных взаимоотношений военнослужащих России и Монголии, командованием было принято решение о создании совместных команд, в которые вошли как военнослужащие России, так и Монголии.



По завершению спортивных мероприятий на полевой сцене полигона «Дойтын Ам» с концертной программой выступил ансамбль песни и пляски министерства обороны Монголии.



- Совместное военное учение «Селенга-2021» проходит в сложных климатических условиях горностепной местности. От российской стороны в нем участвует тактическая группа общевойскового объединения ВВО, дислоцированного в Республике Бурятия. Всего в учении принимает участие до 1,5 тысяч военнослужащих и задействовано свыше 200 единиц боевой и специальной техники, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

