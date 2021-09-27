Жителям района Бурятии напомнили о дорожной безопасности

Общество, Фото: прокуратура РБ

Мероприятия прошли в Кабанском районе



В Кабанском районе Бурятии провели комплекс мероприятий, направленных на профилактику дорожно-транспортных происшествий.



Районная прокуратура совместно с сотрудниками ГИБДД и врачом-наркологом Кабанской центральной районной больницы среди водителей провели разъяснительные беседы о недопустимости нарушения правил дорожного движения, об ответственности за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.



Лекционное занятие прошло с курсантами автошкол. Будущим водителям разъяснено законодательство в сфере профилактики безопасности дорожного движения, приведены примеры из прокурорской и судебной практики.



Местных жителей, реализующих сельхозпродукцию, проинформировали об ответственности за торговлю вне установленных мест.



В ходе мероприятий распространены памятки об основных положениях Федерального закона «О безопасности дорожного движения», изготовленные прокуратурой района.

