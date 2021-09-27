В Бурятии работникам магазина не выплачивали «северные»

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В дело вмешалась прокуратура



На севере Бурятии индивидуальный предприниматель, осуществляющий розничную торговлю непродовольственными товарами, нарушил трудовые права работников.



Как выяснила прокурорская проверка, заработная плата двум работникам магазина за январь – май выплачена без учёта районного коэффициента и северной надбавки, предусмотренной для местности, приравненной к районам Крайнего Севера.



Кроме того, выплата заработной платы осуществлялась один раз в месяц, ежегодный отпуск предоставлялся без учёта дополнительного отпуска, предусмотренного для лиц, работающих в указанных местностях.



Владельцу магазина объявил предостережение о недопустимости нарушения закона, внесено представление, по результатам рассмотрения которого работникам выплачена заработная плата в размере 43 тысяч рублей, нарушения трудового законодательства устранены. В отношении индивидуального предпринимателя возбуждены дела за неполную выплату в срок заработной платы и за нарушение трудового законодательства. Ему назначены административные штрафы, сообщили в пресс-службе республиканкой прокуратуры.

