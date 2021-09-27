В дело вмешалась прокуратура
На севере Бурятии индивидуальный предприниматель, осуществляющий розничную торговлю непродовольственными товарами, нарушил трудовые права работников.
Как выяснила прокурорская проверка, заработная плата двум работникам магазина за январь – май выплачена без учёта районного коэффициента и северной надбавки, предусмотренной для местности, приравненной к районам Крайнего Севера.
Кроме того, выплата заработной платы осуществлялась один раз в месяц, ежегодный отпуск предоставлялся без учёта дополнительного отпуска, предусмотренного для лиц, работающих в указанных местностях.
Владельцу магазина объявил предостережение о недопустимости нарушения закона, внесено представление, по результатам рассмотрения которого работникам выплачена заработная плата в размере 43 тысяч рублей, нарушения трудового законодательства устранены. В отношении индивидуального предпринимателя возбуждены дела за неполную выплату в срок заработной платы и за нарушение трудового законодательства. Ему назначены административные штрафы, сообщили в пресс-службе республиканкой прокуратуры.
В Бурятии работникам магазина не выплачивали «северные»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мероприятия прошли в Кабанском районе
В дело вмешалась прокуратура
В Улан-Удэ днём возможны небольшие осадки
Четвёртый набор «Медиашколы» впервые соберётся на Сахалине
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятия
История Цугольского дацана начинает свой отсчёт с 1801 года с установки первого дугана-юрты
Житель республики получил травму в лесу
Личность погибшего и причина смерти пока неизвестны
Три человека скончались от коронавируса
Также они наткнулись на два кресла, холодильник и стиральную машину
Ограничение вводили из-за осадков
Съёмки пройдут на следующей неделе
Обвиняемый при отсутствии документов, предоставление которых является обязательным, выдал разрешение на строительство
Синоптики прогнозируют мокрый снег, дожди и сильный ветер
Общество, 25.09.2021
Учения проводятся на полигоне «Дойтын Ам»