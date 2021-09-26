Синоптики прогнозируют мокрый снег, дожди и сильный ветер
По данным Бурятского гидрометцентра, 26 сентября ночью на большей территории республики осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные осадки, днём по северной половине осадки, местами сильные.
Ветер северо-западный 8-13, в отдельных районах 15-20 м/с. Температура ночью 0,+5, местами -2,-7, в горах юго-запада до -10, днём +4,+9, по северо-востоку до +13.
В Улан-Удэ ночью и утром осадки в виде дождя и мокрого снега, днём прекращение осадков. Ветер северо-западный 7-12, порывы до 16 м/с. Температура ночью +1,+3, днём +6,+8.
Мрачная погода сохранится в Бурятии
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