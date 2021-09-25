В Бурятии почтили память героя России Алдара Цыденжапова









В Бурятии с 2018 года ежегодно в День подвига Героя России Алдара Цыденжапова, 24 сентября, проводится митинг памяти. В этом году исполнилось 11 лет подвигу юного земляка-героя.На акцию памяти прибыли военнослужащие Военно-морского флота, экипаж корвета «Алдар Цыденжапов», сообщили в пресс-службе республиканского правительства.- 22 июля 2015 года была произведена закладка корвета на судоверфи Амурского судостроительного завода, а 21 октября 2019 года корвет был спущен на воду. На нас большая ответственность – мы преемники большого подвига Алдара Цыденжапова. Мы носим его имя с честью и гордостью, - обратился к собравшимся заместитель командира корвета «Алдар Цыденжапов» по военно-политической работе капитан-лейтенант Дмитрий Шеметов.Участники акции возложили венок к памятнику Алдара Цыденжапова. Свои слова благодарности и скорби выразили члены Правительства Бурятии, Фонда по увековечиванию памяти Алдара Цыденжапова, регионального отделения «Боевого братства», юнармейцы и волонтёры.- Он был очень хорошим человеком, хорошо воспитанным, для такого подвига нужна не только смелость, но и доброта. Он спас много молодых ребят, не пожалев свою жизнь. Это великий человек. Подвиги – они не только в книгах. Это для нас пример. Я тоже хочу быть полезным человеком, поэтому занимаюсь волонтёрством, - рассказала участник волонтёрской роты Боевого братства Бурятии Кира Сидельникова.- Мы будем вырастать, сменяться, но он всегда будет здесь и будет в памяти. Подвиги незабываемы. В волонтёрской роте мы часто посещаем музеи, мне нравится узнавать историю, про людей, которые эту историю создавали. Нам показывали спектакль «Алдар», там был отсчёт последних секунд, когда Алдар принимал решение. Это был сильный момент. Это сейчас есть возможность поразмыслить и подумать, кто как поступил бы в эти секунды. А его выбор был – спасти людей. Это достойно вечной памяти, - рассказал Иван Усольцев – участник волонтёрской роты Боевого братства.Ровно 11 лет назад, 24 сентября 2010 года, когда весь экипаж эсминца «Быстрый» находился на борту и готовился к боевому походу из Фокино на Камчатку, в машинном отделении корабля вспыхнул пожар из-за замыкания электропроводки в момент прорыва топливного трубопровода. Алдар, заступивший на дежурство в качестве машиниста котельной команды, сразу кинулся перекрывать утечку топлива. Около девяти секунд он находился в центре пожара. После устранения утечки он смог самостоятельно выбраться из охваченного пламенем отсека, получив сильнейшие ожоги. Оперативные действия Алдара и его сослуживцев привели к своевременному отключению энергоустановки корабля, которая в противном случае могла взорваться. На борту эсминца находилось около 300 человек.Алдар в тяжелейшем состоянии был доставлен в госпиталь Тихоокеанского флота во Владивостоке. Врачи четыре дня боролись за его жизнь, но 28 сентября 2010 года его не стало. Алдару оставалось служить меньше месяца.