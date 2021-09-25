Принять бесплатное участие могут все желающие
В Иркутске в рамках празднования 25-летия со дня образования Правобережного округа запланировано проведение серии познавательных встреч «Памятники центра города». В течение двух недель все желающие смогут познакомиться с историей создания десяти памятников и городских скульптур.
- Участниками познавательных мероприятий станут историки, архитекторы, скульпторы, почётные граждане, те, кто имел отношение к созданию памятных мест в центре Иркутска. Мы подготовили специальные открытки об истории посещаемых мест. Также экскурсии можно посетить онлайн – трансляции будут доступны в группе «Прогулки по старому Иркутску» в социальной сети Facebook, – уточнили в комитете по управлению Правобережным округом.
Старт проекта состоится 27 сентября у памятника М.М. Сперанскому. Все встречи будут начинаться в 14:00, участие в них бесплатное. Возможны изменения из-за погодных условий, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Полное расписание встреч:
27 сентября – памятник М.М. Сперанскому (угол ул. Сухэ-Батора и Рабочей);
29 сентября – памятник основателям города (ул. Нижняя Набережная);
30 сентября – памятник Петру и Февронии (у Спасской церкви);
1 октября – памятник Учителю (ул. Нижняя Набережная);
2 октября – парк скульптур (пространство между ул. Марата, Ленина и К.Маркса);
4 октября – памятник жёнам декабристов (сквер С. Г. Волконского, напротив автовокзала);
6 октября – памятник туристу (угол К. Маркса и Литвинова);
7 октября – памятник «Муза» (ул. Желябова, 9);
8 октября – Московские ворота (ул. Нижняя Набережная);
9 октября – скульптура верблюду (угол ул. К. Либкнехта и Тимирязева).
Возрастное ограничение 16+
В Иркутске познакомят с историей местных памятников
Общество, Фото:
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