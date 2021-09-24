Он находится на туристическом маршруте, ведущем к пику Черского
Памятный верстовой столб установили в Слюдянском районе Иркутской области на популярном туристическом пешеходном маршруте на пик Черского в районе метеостанции. Верстовой столб станет напоминанием о богатой истории – его разместили там, где в 1805 году была основана станция «Слюденская». В XIX веке путь измеряли вёрстами, такие столбы стояли на протяжении всего Сибирского тракта, частью которого является Кругобайкальский тракт, проходивший по территории Южного Прибайкалья.
На столбе размещена табличка с QR-кодом, отсканировав который, путешественник может попасть в мобильное приложение и узнать информацию о посещаемых местах и событиях, а также сможет воспользоваться аудиогидом. Таким образом, верстовой столб является частью интерактивной карты проекта «Сибирский туристический тракт». По словам руководителя АНО ИФЦ «Байкал тотем» Анатолия Борозненко, этот проект – это образовательный и познавательный продукт, способный погрузить путешественника в историю освоения Сибири и России, встроиться в современные маршруты и программы.
Кроме этого, памятный верстовой столб послужит отправной точкой для будущей экспедиции с участием Русского географического общества по пути следования тракта, соединявшего Россию и Азию. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Справка
Сибирский тракт – самая протяжённая дорога в мире от Санкт-Петербурга и Москвы до Кяхты, Нерчинска и от Иркутска через Якутск до Охотска. Кругобайкальский (Хамар-Дабанский, Кругоморский) тракт является частью Сибирского тракта, более известного как Чайный путь и проходившего по горам Хамар-Дабана с 1805 по 1865. До начала XX века расстояние измерялось в вёрстах и на всех почтовых трактах устанавливались верстовые столбы, показывающие пройденный путь.
В южном Прибайкалье установили верстовой столб с QR-кодом
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