В Крыму состоялись ветеранские соревнования по настольному теннису
С 16 по 19 сентября в городе Евпатория прошёл первый международный ветеранский турнир по настольному теннису «Таврида 2021». Участниками турнира стали спортсмены от Владивостока до Калининграда. Среди них были как чемпионы мира, Европы и России среди ветеранов в разных возрастных категориях, так и рядовые любители настольного тенниса.
Как сообщает группа «Настольный теннис Бурятии», ветеранскую сборную республики на этом турнире представляли: Даши Дамдинов, Николай Чойндонов, Наталья Серышева, Булат Шотхоев и Жаргал Зуртанов.
По итогам турнира четыре медали всех проб завоевала Наталья Серышева. Она победила в парах у женщин старше 60 лет вместе с Еленой Радомской из Свердловской области, выиграла серебряную награду среди женщин 60-64 лет. Также она стала третьей в гандикапе у женщин и в смешанных парах старше 60 лет вместе с Владимиром Немашкало из Москвы.
Теннисистка из Бурятии выиграла 4 медали на международном турнире
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мероприятие планируется провести онлайн в ноябре
Церемонию награждения проведут 28 сентября
После проведения исследований планируется приступить к ликвидации последствий деятельности Джидакомбината
В Крыму состоялись ветеранские соревнования по настольному теннису
Одно из сокровищ бурятских недр – нефрит – окружено не только аурой красоты и таинственности, как древний артефакт. Из-за своей уникальности нефрит привлекает массу нечистых на руку дельцов, готовых ради незаконной добычи этого ценного минерала пойти на преступление
Вероника Чумикова вошла в состав сборной России по женской борьбе
Они направлены пострадавшим от паводка жителям Кяхтинского и Тарбагатайского районов
Лучший борец получил барашка
Состоялось совещание оперативного штаба
Он пройдёт в Улан-Удэ и посёлке Усть-Баргузин
Представители учреждения посетили швейный цех колонии
Ожидается понижение температуры воздуха на 8 и более градусов
В республику съехались старообрядцы из регионов России, Молдавии и Румынии
Клип выпустила певица Елена Борохитова
Таким образом в селе сохраняют память о предках