Теннисистка из Бурятии выиграла 4 медали на международном турнире

Общество, Фото: группа «Настольный теннис Бурятии»

В Крыму состоялись ветеранские соревнования по настольному теннису



С 16 по 19 сентября в городе Евпатория прошёл первый международный ветеранский турнир по настольному теннису «Таврида 2021». Участниками турнира стали спортсмены от Владивостока до Калининграда. Среди них были как чемпионы мира, Европы и России среди ветеранов в разных возрастных категориях, так и рядовые любители настольного тенниса.



Как сообщает группа «Настольный теннис Бурятии», ветеранскую сборную республики на этом турнире представляли: Даши Дамдинов, Николай Чойндонов, Наталья Серышева, Булат Шотхоев и Жаргал Зуртанов.



По итогам турнира четыре медали всех проб завоевала Наталья Серышева. Она победила в парах у женщин старше 60 лет вместе с Еленой Радомской из Свердловской области, выиграла серебряную награду среди женщин 60-64 лет. Также она стала третьей в гандикапе у женщин и в смешанных парах старше 60 лет вместе с Владимиром Немашкало из Москвы.

