 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 сентября

23 сентября

Популярное

В Бурятии 45 лет отметил Фролихинский заказник

В Бурятии 45 лет отметил Фролихинский заказник
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Заказник расположен в Северо-Байкальском районе на северо-восточном побережье Байкала

Сегодня, 24 сентября, в Бурятии день рождения отмечает ещё одна территория «Заповедного Подлеморья»: 45 лет исполнилось государственному природному заказнику федерального значения «Фролихинский».

Заказник был организован в 1976 году. Он имеет профиль зоологического и предназначен для сохранения и восстановления ценных в хозяйственном отношении и редких, находящихся под угрозой исчезновения, объектов животного мира, а так же среды их обитания. С 1996 года вся территория заказника «Фролихинский» входит в зону объекта Всемирного природного наследия – «Озеро Байкал».

Сотрудников заказника поздравили их коллеги из «Заповедного Подлеморья».

- От всей души поздравляем с днём рождения заказника наших коллег, друзей, единомышленников и благодарим за сотрудничество, искреннюю поддержку и успешную деятельность! Желаем оставаться единой, дружной командой целеустремлённых людей, которым всё по плечу. Успехов в нашем общем деле охраны природы и большого счастья в личной жизни. Будьте здоровы, любимы и нацелены на успех! – пожелали они работникам «Фролихинского» заказника.
заповедник заказники национальный парк особо охраняемые природные территории Бурятия Байкал юбилей

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-Удэ примет второй фестиваль ТОС
Улан-Удэ примет второй фестиваль ТОС
Общество, 24.09.2021
Мероприятие планируется провести онлайн в ноябре
В Бурятии выбрали лучшие приёмные семьи
В Бурятии выбрали лучшие приёмные семьи
Общество, 24.09.2021
Церемонию награждения проведут 28 сентября
В Бурятии ещё раз исследуют «молочную» реку
В Бурятии ещё раз исследуют «молочную» реку
Общество, 24.09.2021
После проведения исследований планируется приступить к ликвидации последствий деятельности Джидакомбината
Теннисистка из Бурятии выиграла 4 медали на международном турнире
Теннисистка из Бурятии выиграла 4 медали на международном турнире
Общество, 24.09.2021
В Крыму состоялись ветеранские соревнования по настольному теннису
Страсти по нефриту: Как искоренить «вольный принос»
Страсти по нефриту: Как искоренить «вольный принос»
Общество, 24.09.2021
Одно из сокровищ бурятских недр – нефрит – окружено не только аурой красоты и таинственности, как древний артефакт. Из-за своей уникальности нефрит привлекает массу нечистых на руку дельцов, готовых ради незаконной добычи этого ценного минерала пойти на преступление
Спортсменка из Бурятии отобралась на чемпионат мира по борьбе
Спортсменка из Бурятии отобралась на чемпионат мира по борьбе
Общество, 24.09.2021
Вероника Чумикова вошла в состав сборной России по женской борьбе
Подтопленные районы Бурятии получат ещё свыше 14 млн рублей помощи
Подтопленные районы Бурятии получат ещё свыше 14 млн рублей помощи
Общество, 24.09.2021
Они направлены пострадавшим от паводка жителям Кяхтинского и Тарбагатайского районов
В Бурятии готовятся к охране нерестового омуля
В Бурятии готовятся к охране нерестового омуля
Общество, 24.09.2021
Состоялось совещание оперативного штаба
В Бурятии стартовал фестиваль графического дизайна «Tипомания»
В Бурятии стартовал фестиваль графического дизайна «Tипомания»
Общество, 24.09.2021
Он пройдёт в Улан-Удэ и посёлке Усть-Баргузин
В Улан-Удэ осуждённые сошьют бельё для работников «Горсвета»
В Улан-Удэ осуждённые сошьют бельё для работников «Горсвета»
Общество, 24.09.2021
Представители учреждения посетили швейный цех колонии
В Бурятии передали штормовое предупреждение
В Бурятии передали штормовое предупреждение
Общество, 24.09.2021
Ожидается понижение температуры воздуха на 8 и более градусов
В Бурятии проходит встреча старообрядцев мира «Путь Аввакума»
В Бурятии проходит встреча старообрядцев мира «Путь Аввакума»
Общество, 24.09.2021
В республику съехались старообрядцы из регионов России, Молдавии и Румынии
Вышел клип на песню про бурятских лошадей
Вышел клип на песню про бурятских лошадей
Общество, 24.09.2021
Клип выпустила певица Елена Борохитова
В Бурятии сельчане ремонтируют пустующие родительские дома
В Бурятии сельчане ремонтируют пустующие родительские дома
Общество, 24.09.2021
Таким образом в селе сохраняют память о предках

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^