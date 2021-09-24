В Бурятии 45 лет отметил Фролихинский заказник

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Заказник расположен в Северо-Байкальском районе на северо-восточном побережье Байкала



Сегодня, 24 сентября, в Бурятии день рождения отмечает ещё одна территория «Заповедного Подлеморья»: 45 лет исполнилось государственному природному заказнику федерального значения «Фролихинский».



Заказник был организован в 1976 году. Он имеет профиль зоологического и предназначен для сохранения и восстановления ценных в хозяйственном отношении и редких, находящихся под угрозой исчезновения, объектов животного мира, а так же среды их обитания. С 1996 года вся территория заказника «Фролихинский» входит в зону объекта Всемирного природного наследия – «Озеро Байкал».



Сотрудников заказника поздравили их коллеги из «Заповедного Подлеморья».



- От всей души поздравляем с днём рождения заказника наших коллег, друзей, единомышленников и благодарим за сотрудничество, искреннюю поддержку и успешную деятельность! Желаем оставаться единой, дружной командой целеустремлённых людей, которым всё по плечу. Успехов в нашем общем деле охраны природы и большого счастья в личной жизни. Будьте здоровы, любимы и нацелены на успех! – пожелали они работникам «Фролихинского» заказника.

