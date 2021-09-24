В Бурятии проходит встреча старообрядцев мира «Путь Аввакума»

- Форум проводится в рамках празднования 400-летия со дня рождения протопопа Аввакума. Это наш святой, великомученик старообрядческий. Он не только святой, но и первопроходец в священном сане у нас в Бурятии. Исторически это известная личность, которая в Бурятии находилась с 1657 года по 1662 год, то есть пять лет. Он был официально сюда направлен властями в отряде воеводы Пашкова, - рассказывает президент региональной общественной организации «Общество культуры семейских Бурятии» Сергей Петров.











- Разговариваем о том, как нужно сохранять, рассказываем и обсуждаем. Вот уже сейчас, когда посмотрели семейский старообрядческий комплекс, поделились мнением со специалистами, поступил ряд очень интересных предложений, которые мы возьмём в работу. Это касается ставней, - рассказал заместитель министра культуры Бурятии Николай Емонаков.







22 сентября в Бурятию съехались представители общественно-культурных старообрядческих организаций. Они прибыли на III встречу старообрядцев мира «Путь Аввакума» (0+). Участниками этнофорума стали представители общественно-культурных старообрядческих организаций из регионов России, Молдавии и Румынии.Встреча старообрядцев завершится 25 сентября. За прошедшие два дня гости побывали в Мухоршибирском и Тарбагатайском районах. В семейских сёлах этих районов делегаты посетили церкви, музеи и усадьбы старообрядцев. Также обсудили вклад старообрядцев в мировую литературу и перспективы развития туризма в Бурятии.Сегодня, 24 сентября, в Этнографическом музее народов Забайкалья прошла диалоговая площадка «Сохранение материального культурного наследия старообрядцев». Но сначала гостям рассказали о ремонтно-реставрационных работах.Также делегаты сегодня встретятся с главой Бурятии Алексеем Цыденовом в рамках круглого стола «Старообрядчество в XXI веке: формирование механизмов сохранения и развития традиционной духовной и материальной культуры».