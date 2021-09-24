Подтопленные районы Бурятии получат ещё свыше 14 млн рублей помощи

Они направлены пострадавшим от паводка жителям Кяхтинского и Тарбагатайского районов



В Бурятии продолжаются мероприятия по выделению денежных компенсаций и помощи в натуральной форме пострадавшим от паводков. В четверг, 23 сентября, правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности рассмотрела очередные заявки районов. Принято решение о направлении дополнительно свыше 14 млн рублей жителям Кяхтинского и Тарбагатайского районов.



Для оказания единовременной материальной и финансовой помощи жителям Кяхтинского района по частичной и полной утрате имущества правительство Бурятии направило 13,8 млн рублей. В том числе:

- 4040000 рублей на оказание единовременной материальной помощи 404 жителям из расчёта 10000 рублей на человека;

- 3400000 рублей на оказание финансовой помощи 34 жителям района из расчёта 100000 рублей на человека в связи с полной утратой имущества;

- 5900000 рублей на оказание финансовой помощи 118 жителям из расчёта 50000 рублей на человека в связи с частичной утратой имущества.



Жителям района, полностью утратившим урожай овощей вследствие гибели от паводка окажут помощь в натуральной форме на общую сумму 1,028 млн рублей. «Борщевые наборы» формируют из следующих нормативов: на одного человека нормы питания по картофелю и овощам на год составляют 90 кг картофеля, 40 кг капусты, 17 кг моркови, 18 кг свёклы.



Такую же помощь получат жители Тарбагатайского района, где вследствие выхода грунтовых вод произошла гибель урожая картофеля и овощей на приусадебных участках, на территории сельского поселения «Саянтуйское». 9 жителям направят овощную провизию: 90 кг картофеля, 40 кг капусты, 17 кг моркови, 18 кг свёклы на одного человека.



Напомним, ранее решением комиссии помощь в виде выплат получили 2660 человек на сумму 53,8 млн рублей. «Борщевые» наборы получили 905 человек на сумму 3,6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства РБ.



