В Бурятии ещё раз исследуют «молочную» реку

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Страсти по нефриту: Как искоренить «вольный принос» Общество, Одно из сокровищ бурятских недр – нефрит – окружено не только аурой красоты и таинственности, как древний артефакт. Из-за своей уникальности нефрит привлекает массу нечистых на руку дельцов, готовых ради незаконной добычи этого ценного минерала пойти на преступление