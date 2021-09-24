В Бурятии ещё раз исследуют «молочную» реку

После проведения исследований планируется приступить к ликвидации последствий деятельности Джидакомбината
Вопрос ликвидации экологических последствий деятельности Джидинского вольфрамо-молибденового комбината и несанкционированной свалки ТКО в городе Закаменск рассмотрели в администрации Закаменского района Бурятии.
Главы сельских поселений на межведомственном совещании заслушали ряд докладов по проблеме ликвидации экологических последствий. Участие в мероприятии приняли представители Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры; правительства Бурятии, министерства природных ресурсов региона; Забайкальского межрегионального управления Росприроднадзора; управления Роспотребнадзора по РБ; республиканской службы по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, отнесённых к объектам охоты, контролю и надзору в сфере природопользования, муниципалитета и других ведомств, сообщает пресс-служба природоохранной прокуратуры.
По информации пресс-службы администрации Закаменского района, причиной визита делегации стал недавний резонанс, вызванный появлением в сети фотографии реки в Закаменском районе, имеющей насыщенно белый оттенок. «Молочной рекой» назвали её тогда республиканские СМИ.
По итогам встречи решено было провести гидрологические исследования, которые покажут точное расположение химических элементов, давших такой цвет реке Мэргэн-Шана, а также покажут другие вероятные пути выхода на поверхность шахтных вод, которые предварительно и стали причиной появления «молочной реки». Уже после проведения исследований планируется приступить к конкретным мерам ликвидации последствий деятельности Джидакомбината.
Что касается несанкционированных свалок ТКО на территории района, то этот вопрос особо остро интересовал глав сельских поселений, которым важно было узнать, каким образом планируется произвести ликвидацию несанкционированных свалок твёрдых бытовых отходов, имеющихся ещё с советских времён едва ли не в каждом из сёл.
Справка
Ручей Гуджирка берет начало с восточных склонов высоты 1774,1. Название своё он получил от монгольского «Худжир» – горькая соль. Ручей является местной дреной для разгрузки грунтовых и подотвальных вод рудника Первомайский. В настоящее время рудник не действует. Воды ручья, протекая по руслу, впадают в реку Мэргэн-Шана. Смешиваясь с её водами, они загрязняют её, придавая потоку реки белёсый цвет.
В Бурятии ещё раз исследуют «молочную» реку
Общество, Фото:
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