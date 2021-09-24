Общее число случаев заражения приближается к 68 тысячам
По данным на 24 сентября, за последние сутки в Забайкальском крае выявлено 183 новых подтверждённых случая заболевания коронавирусной инфекцией. За весь период вирус обнаружен у 67 992 забайкальцев.
За прошедшие сутки 130 человек вылечились от коронавируса, общее количество выздоровевших составило 59 267.
В моногоспиталях Забайкалья 110 человек находятся в тяжёлом состоянии, 37 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.
За весь период COVID-19 унёс жизни 1 386 человек, за последние сутки в Забайкалье подтверждено пять летальных случаев от коронавируса, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии за сутки выявили 93 больных COVID-19. Общее число случаев заражения составляет 58 419.
В Забайкалье коронавирус унёс жизни ещё пяти человек
Общество, Фото:
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