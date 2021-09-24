 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 сентября

23 сентября

Популярное

Улан-удэнский спектакль закроет фестиваль театров Дальнего Востока в Хабаровске

Улан-удэнский спектакль закроет фестиваль театров Дальнего Востока в Хабаровске
Общество,  Фото:Александра Данилова
Спектакль «Наводнение» похож на артхаусный фильм

Сегодня, 24 сентября, в Хабаровске состоится показ спектакля «Наводнение» (16+) режиссёра из Улан-Удэ Сергея Левицкого. Постановка Государственного русского драматического театра имени Бестужева закрывает второй фестиваль театров Дальнего Востока, сообщили в пресс-службе театра.

С 17 по 27 сентября в Хабаровске проходит Второй фестиваль театров Дальнего Востока. Он объединил 15 театральных коллективов из семи регионов ДФО и покажет спектакли театров Бурятии, Якутии, Магадана, Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска, Уссурийска, Владивостока, Сахалина и Камчатки.

Ранее спектакль «Наводнение» был выдвинут на соискание главной театральной премии «Золотая маска-2021» в пяти номинациях, стал лауреатом межрегионального театрального фестиваля «Ново-Сибирский транзит» и получил премию жюри «За создание сценического артхауса в большом пространстве репертуарного театра», а также получил Государственную премию Бурятии в области искусства.

– Уже сегодня состоится показ спектакля «Наводнение» Сергея Левицкого на фестивале театров Дальнего Востока. Не буду скрывать, мы столкнулись с рядом сложностей, независящих ни от нас, ни от организаторов, время монтировки спектакля сократилось в три раза. Но, несмотря ни на что, уверена, мы справимся, и все пройдёт хорошо! Мы получили колоссальную поддержку от театрального сообщества Хабаровска. Например, монтировать спектакль нам помогали сотрудники нескольких театров: Музыкальный театр, Хабаровский ТЮЗ, Театр кукол, Хабаровский краевой театр драмы, цирк и другие. Это было такое единение, такая невероятная поддержка и забота! Первый фестиваль мы открывали спектаклем «Ричард III», а на этот раз закрываем. Спасибо всем, мы постараемся удивить хабаровского зрителя, – рассказывает директор театра Наталья Светозарова.

Спектакль «Наводнение» похож на артхаусный фильм, мощный, напряжённый психологический триллер. Он о любви, об ответственности человека за тех, кто его любит, о предательстве, о ненависти, которая может стать последней каплей, и мир утонет в войне, о насилии, которое порождает другое насилие.

В Улан-Удэ показы «Наводнения» состоятся 20 и 21 октября.


Возрастной ценз 16+


театр фестиваль Русский драмтеатр

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Дыры в велодорожке обеспокоили улан-удэнцев
Дыры в велодорожке обеспокоили улан-удэнцев
Общество, 24.09.2021
Велосипедисты жалуются на то, что падают из-за отверстий в асфальте
В Бурятию не дали ввезти мясо и сыр из Монголии
В Бурятию не дали ввезти мясо и сыр из Монголии
Общество, 24.09.2021
Продукты пытался ввезти гражданин России
В Улан-Удэ бьют тревогу из-за новых спортивных объектов
В Улан-Удэ бьют тревогу из-за новых спортивных объектов
Общество, 24.09.2021
На новых физкультурно-оздоровительных комплексах уже нашли трещины и другие проблемы
В Прибайкальском нацпарке показали любимую полянку кабанов
В Прибайкальском нацпарке показали любимую полянку кабанов
Общество, 24.09.2021
Кабаны наведываются сюда с завидной регулярностью
В улан-удэнской колонии появился памятник Владимиру Сафронову
В улан-удэнской колонии появился памятник Владимиру Сафронову
Общество, 24.09.2021
Скульптуру в полный рост изготовил осуждённый
В Бурятии суточный прирост COVID-19 вновь превысил 90
В Бурятии суточный прирост COVID-19 вновь превысил 90
Общество, 24.09.2021
Число госпитализированных больных с ковидом выросло
Последние выходные сентября в Бурятии будут дождливыми
Последние выходные сентября в Бурятии будут дождливыми
Общество, 24.09.2021
Синоптики прогнозируют ненастную погоду
Житель Бурятии получил «условку» за продажу гашиша
Житель Бурятии получил «условку» за продажу гашиша
Общество, 24.09.2021
Мужчина продал наркотическое средство своему знакомому 
В Монголии стартовало учение «Селенга-2021». Видео
В Монголии стартовало учение «Селенга-2021». Видео
Общество, 23.09.2021
Совместному учению «Селенга», в котором участвуют военные из Бурятии и Монголии, в этом году придаётся особое значение
«Эвенкийский нимнгакан» стартует в Бурятии
«Эвенкийский нимнгакан» стартует в Бурятии
Общество, 23.09.2021
В республике состоится очередной театральный фестиваль-конкурс эвенков

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^