Улан-удэнский спектакль закроет фестиваль театров Дальнего Востока в Хабаровске

Общество, Фото: Александра Данилова

Спектакль «Наводнение» похож на артхаусный фильм



Сегодня, 24 сентября, в Хабаровске состоится показ спектакля «Наводнение» (16+) режиссёра из Улан-Удэ Сергея Левицкого. Постановка Государственного русского драматического театра имени Бестужева закрывает второй фестиваль театров Дальнего Востока, сообщили в пресс-службе театра.



С 17 по 27 сентября в Хабаровске проходит Второй фестиваль театров Дальнего Востока. Он объединил 15 театральных коллективов из семи регионов ДФО и покажет спектакли театров Бурятии, Якутии, Магадана, Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска, Уссурийска, Владивостока, Сахалина и Камчатки.



Ранее спектакль «Наводнение» был выдвинут на соискание главной театральной премии «Золотая маска-2021» в пяти номинациях, стал лауреатом межрегионального театрального фестиваля «Ново-Сибирский транзит» и получил премию жюри «За создание сценического артхауса в большом пространстве репертуарного театра», а также получил Государственную премию Бурятии в области искусства.



– Уже сегодня состоится показ спектакля «Наводнение» Сергея Левицкого на фестивале театров Дальнего Востока. Не буду скрывать, мы столкнулись с рядом сложностей, независящих ни от нас, ни от организаторов, время монтировки спектакля сократилось в три раза. Но, несмотря ни на что, уверена, мы справимся, и все пройдёт хорошо! Мы получили колоссальную поддержку от театрального сообщества Хабаровска. Например, монтировать спектакль нам помогали сотрудники нескольких театров: Музыкальный театр, Хабаровский ТЮЗ, Театр кукол, Хабаровский краевой театр драмы, цирк и другие. Это было такое единение, такая невероятная поддержка и забота! Первый фестиваль мы открывали спектаклем «Ричард III», а на этот раз закрываем. Спасибо всем, мы постараемся удивить хабаровского зрителя, – рассказывает директор театра Наталья Светозарова.



Спектакль «Наводнение» похож на артхаусный фильм, мощный, напряжённый психологический триллер. Он о любви, об ответственности человека за тех, кто его любит, о предательстве, о ненависти, которая может стать последней каплей, и мир утонет в войне, о насилии, которое порождает другое насилие.



В Улан-Удэ показы «Наводнения» состоятся 20 и 21 октября.





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