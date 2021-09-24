Продукты пытался ввезти гражданин России
В пункте пропуска «Кяхта» машины, следующие из Монголии в Россию и в обратном направлении, досматривают сотрудники Россельхознадзора. Они обнаружили, что гражданин России пытался ввезти из Монголии два кг мясной продукции и три кг сыра.
- Данную продукцию запрещено импортировать в Россию, так как ввоз осуществлялся из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении. Это является нарушением положения о едином порядке осуществления ветеринарного контроля на границе и территории Евразийского экономического союза, утвержденного решением комиссии таможенного союза от 18.06.2010 № 317, - пояснили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Возбуждено дело об административном правонарушении. Продукция изъята и отправлена обратно в Монголию.
В Бурятию не дали ввезти мясо и сыр из Монголии
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