В Бурятию не дали ввезти мясо и сыр из Монголии

Общество, Фото: управление Россельхознадзора

Продукты пытался ввезти гражданин России



В пункте пропуска «Кяхта» машины, следующие из Монголии в Россию и в обратном направлении, досматривают сотрудники Россельхознадзора. Они обнаружили, что гражданин России пытался ввезти из Монголии два кг мясной продукции и три кг сыра.



- Данную продукцию запрещено импортировать в Россию, так как ввоз осуществлялся из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении. Это является нарушением положения о едином порядке осуществления ветеринарного контроля на границе и территории Евразийского экономического союза, утвержденного решением комиссии таможенного союза от 18.06.2010 № 317, - пояснили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



Возбуждено дело об административном правонарушении. Продукция изъята и отправлена обратно в Монголию.

