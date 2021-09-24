Кабаны наведываются сюда с завидной регулярностью
В аккаунте «Заповедного Прибайкалья» в социальной сети показали любимое место кабанов в Прибайкальском национальном парке.
- На видео – популярное место! Кабаны наведываются сюда с завидной регулярностью. Кто – оставить «письмо» для сородичей на чесальном дереве (из клочков шерсти, выделений слюнных и кожных желёз), а кто-то – просто порезвиться и пообщаться. Когда на полянке нет кабанов, на кадрах отмечаются копытные. И даже… волки. Наблюдать их всех можно «вживую»: этот участок национального парка вошёл в состав фотозоны, которая уже действует, - сообщают представитель «Заповедного Прибайкалья».
Сотрудники нацпарка смогли привлечь животных и обеспечить базовые условия для фотографов.
Как отметили в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», для своих «отметок» кабаны часто выбирают хвойные породы деревьев: смола помогает зверям справляться с волосяными и кожными паразитами.
Справка:
Прибайкальский национальный парк создан в 1986 году в целях сохранения природного комплекса побережий и части акватории озера Байкал и создания условий для развития организованного рекреационного использования части его территории. Это самый протяжённый из национальных парков России – большая часть побережья озера Байкал находится в Иркутской области, в том числе – остров Ольхон.
В Прибайкальском нацпарке показали любимую полянку кабанов
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