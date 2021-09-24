Жители Бурятии выберут между соцуслугами и деньгами

Заявление о получении или возврате набора социальных услуг можно подать до 1 октября



До 1 октября жители Бурятии, имеющие право на получение социального набора услуг, должны выбрать — получать в 2022 году набор социальных услуг (НСУ) или денежную компенсацию.



Заявление о получении или возврате набора социальных услуг можно подать до 1 октября этого года в отделение Пенсионного фонда по месту жительства, в ближайшее отделение многофункционального центра, через личный кабинет на сайте портала Госуслуг или через личный кабинет на сайте Пенсионного Фонда РФ.



Напомним, что в набор социальных услуг входит:

- Бесплатное предоставление лекарственных препаратов и медицинских изделий при наличии рецепта от лечащего врача, детям-инвалидам предоставляются специализированные продукты лечебного питания.

- Направление на санаторно-курортное лечение на основании медицинских показателей для профилактики хронических либо острых заболеваний всем вышеуказанным категориям без исключения, но с разной продолжительностью лечения. В частности, для детей санаторно-курортное лечение должно составлять не менее 21 дня, а для инвалидов 1-3 групп не менее 18 дней, для инвалидов, получивших травму спинного либо головного мозга от 24 дней до 42 включительно;

- Компенсация дорожных расходов к месту лечения и обратно как на пригородном железнодорожном транспорте, так и на общем междугородном транспорте для, а также для сопровождающих лиц инвалидов 1 группы и детей с предоставлением, оговорённым особам не только компенсации оплаты дороги, но и путёвки с полным пансионом за счёт бюджетных средств.



Граждане, сохранившие набор социальных услуг в части лекарственного обеспечения:

- Получают лекарственные препараты, прошедшие государственный контроль;

- Им проводится амбулаторное лечение бесплатными лекарственными препаратами в домашних условиях;

- Обеспечиваются лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов согласно перечням, утверждённым правительством РФ на текущий год;

- Получают непрерывное лечение хронических заболеваний, требующих дорогостоящих лекарственных препаратов.



- Сумма лечения зависит от ваших потребностей и его стоимости. Согласно постановлению правительства РФ №1145 от 31.07.2020 г. норматив финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего набор социальных услуг установлен в размере 886,40 рублей, - сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Бурятии. – Если вы планируете отказаться от НСУ и получать денежную компенсацию, прежде хорошо подумайте, узнайте в аптеке, сколько стоят препараты, назначенные вашим врачом для лечения, посчитайте, какая сумма уйдёт на покупку лекарств ежемесячно. Возможно, лекарственное обеспечение в рамках НСУ будет выгоднее для вас.

